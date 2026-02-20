Colombia logra dos medallas de plata en el Panamericano de Ciclismo Santiago 2026, iniciando con éxito el ciclo hacia Los Ángeles. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: La Selección Colombia de Ciclismo de Pista inició con éxito su participación en el Campeonato Panamericano Santiago 2026 al conquistar dos medallas de plata en las pruebas de velocidad por equipos. En la rama masculina, el cuarteto integrado por Quintero, Murillo, Ramírez y Ortega escoltó a Canadá en una final muy reñida, mientras que el equipo femenino de Gaviria, Salazar y Cuadrado hizo lo propio tras enfrentar a México. Estos resultados, obtenidos bajo la dirección de John Jaime González, marcan un inicio positivo en el ciclo estratégico hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con figuras como Stefany Cuadrado destacando la importancia de sumar puntos en este calendario internacional para consolidar el camino hacia la máxima cita deportiva.

Colombia brilla con dos platas en el arranque del Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

La Selección Colombia de Ciclismo de Pista inició con pie derecho su camino en el Campeonato Panamericano de la disciplina, que se celebra en el Velódromo Parque Peñalolén de Santiago de Chile.

En la jornada de apertura de este certamen, que se extenderá hasta el 22 de febrero, la delegación nacional demostró su jerarquía continental al adjudicarse dos medallas de plata en las pruebas de velocidad por equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El equipo masculino, compuesto por la experimentada nómina de Kevin Quintero, Rubén Murillo, Santiago Ramírez y Cristian Ortega, protagonizó un duelo de infarto frente a la delegación de Canadá.

Los ciclistas colombianos detuvieron el cronómetro en 43.445 segundos, una marca competitiva que los dejó a escasas 730 milésimas de la medalla de oro, la cual fue obtenida por los canadienses con un registro de 43.372 segundos.

El podio masculino fue completado por el equipo de Trinidad y Tobago, que se quedó con el bronce tras marcar un tiempo de 44.028 segundos.

Por su parte, el trío femenino integrado por Juliana Gaviria, Marianis Salazar y Stefany Lorena Cuadrado también subió al segundo escalón del podio.

Las colombianas aseguraron la presea de plata con un tiempo de 48.456 segundos en una final donde México se alzó con la victoria tras registrar 47.162 segundos.

El tercer lugar de la categoría fue para Estados Unidos, equipo que cerró su participación con un crono de 48.176 segundos.

Tras la competencia, la joven figura Stefany Cuadrado expresó su entusiasmo por el inicio de la temporada y destacó que este año ha comenzado de forma increíble para el país.

La pedalista subrayó que su objetivo principal siempre es la victoria y recalcó la importancia de este calendario, que incluye compromisos de alto nivel como los Juegos Centroamericanos, Sudamericanos y el Campeonato Mundial, eventos cruciales para iniciar la sumatoria de puntos en el escalafón internacional.

Esta destacada actuación bajo la dirección técnica de John Jaime González marca el inicio formal de un nuevo ciclo estratégico.

Para el combinado nacional, cada pedalazo en territorio chileno es fundamental para construir el camino hacia la meta definitiva: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

