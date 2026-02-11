Colombia clasifica a la SSL Gold Cup 2026, el mundial de vela en Brasil liderado por el capitán Simón Gómez. Foto: cortesía Simón Gómez – Gilles Morelle – SSL Gold Cup

Colombia asegura su lugar en la élite mundial de la vela para la SSL Gold Cup 2026

El deporte colombiano celebra un hito histórico tras confirmarse este martes 10 de febrero la clasificación oficial del equipo nacional a la Star Sailors League (SSL) Gold Cup 2026.

Este certamen, reconocido como el campeonato mundial por naciones, reúne a las mejores selecciones de vela del planeta bajo un formato de competencia innovador, inspirado directamente en la estructura de la Copa Mundial de Fútbol.

La organización de la Star Sailors League busca con este evento ofrecer una plataforma global que otorgue visibilidad a los navegantes más destacados, sin importar su clase o trayectoria previa.

Un desafío fundamental para los representantes colombianos será la versatilidad técnica, ya que todos los tripulantes deben adaptarse con precisión a las exigencias del SSL47, la embarcación oficial de alto rendimiento diseñada específicamente para este torneo.

El liderazgo del equipo nacional estará en manos de Simón Gómez, quien fue designado como capitán por la organización gracias a su destacada posición en el ranking SSL Global.

Gómez asume una responsabilidad que trasciende la navegación técnica, pues su labor incluye la convocatoria estratégica de los integrantes y la gestión integral del proyecto, consolidándose como la figura central que guiará el talento local en esta cita internacional.

La nómina colombiana estará integrada por un total de 12 tripulantes, divididos en diez titulares y dos reservas. La estructura del torneo en Río de Janeiro, Brasil, seguirá un esquema de eliminación directa tras una fase de grupos inicial.

El cronograma oficial establece que la acción comenzará el 15 de noviembre de 2026, culminando con la gran final por el título mundial el 13 de diciembre del mismo año.

Colombia se une así a un selecto grupo de 31 naciones ya confirmadas de un total de 40 participantes.

En el ámbito continental, compartirá escenario con potencias como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

El resto del cuadro actual lo completan doce naciones europeas, dos de Oceanía, seis de Asia y una de África, quedando pendientes nueve cupos que se definirán en futuras competencias clasificatorias durante el transcurso del año.

El proyecto SSL Colombia no solo apunta a lograr un desempeño deportivo sobresaliente en aguas brasileñas, sino que busca establecer una base sólida para la vela en el país.

El objetivo principal es fomentar la profesionalización de los atletas nacionales y consolidar una cultura de excelencia que proyecte la identidad de Colombia hacia los escenarios más exigentes del deporte náutico mundial.

