Duque alaba designación de Colombia como aliado militar de EEUU fuera de OTAN

in

Bogotá, 24 may (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió la confirmación oficial de la Casa Blanca de declarar a su país como Aliado Estratégico No Miembro de la OTAN, una noticia que certifica que es «el aliado número uno de Estados Unidos en la región».

«Es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente (Joe) Biden (…) Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había respaldo del presidente Biden», indicó Duque desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, algo que refutaría esta decisión.

En efecto, la confirmación de esta declaratoria es una señal del «buen momento» de las relaciones bilaterales entre ambos países, en palabras del mandatario.

El lunes, la Casa Blanca publicó un memorando en el que el presidente estadounidense designaba oficialmente a Colombia como «aliado principal no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos a los efectos de la Ley de Control de la Exportación de Armas», una designación adelantada el pasado 21 de abril.

Según la ley estadounidense, el presidente de EE.UU. debe notificar al Congreso al menos 30 días antes de designar a un país como aliado militar estratégico fuera de la OTAN, por lo que Biden era libre de conceder ese estatus especial a Colombia desde el 21 de mayo.

Por su parte, Duque aseguró que esta declaratoria eleva a Colombia al máximo punto de reconocimiento bilateral por parte de Estados Unidos, un estatus que solamente tenían dos países de América Latina, Brasil y Argentina.

Se confirma así que «Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la región y que hay una decisión histórica del presidente Biden en el marco de la celebración de los 200 años» de la relación bilateral, según Duque.

Este estatus especial permitirá profundizar la cooperación en defensa con el país latinoamericano y abre la puerta a la entrega de artículos excedentes de defensa y a la organización de maniobras conjuntas con Estados Unidos.