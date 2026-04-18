Colombia acaricia el Mundial (f) de Brasil 2027 tras un valioso empate sin goles ante Argentina

Minuto30.com .- La Selección Colombia Femenina cerró con un balance altamente positivo su participación en las tres fechas programadas para el mes de abril en la CONMEBOL Liga de Naciones. Las dirigidas por Angelo Marsiglia lograron un ascenso crucial: pasaron del cuarto puesto a consolidarse en los lugares de clasificación directa para la próxima Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027, quedando a un solo paso de asegurar su boleto mundialista.

Un duelo táctico y físico en Buenos Aires

En su reciente compromiso por la séptima fecha del torneo, en partido que se jugó este sábado 18 de abril, la ‘Tricolor’ firmó un cerrado empate 0-0 frente al seleccionado de Argentina. El trámite del partido estuvo marcado por la paridad y el rigor táctico:

Primer tiempo: Ambas escuadras exhibieron una propuesta enfocada en la posesión del balón. Aunque el dominio del juego se alternó por tramos, la solidez defensiva de los dos conjuntos impidió la generación de opciones claras de gol, llevando el encuentro al descanso con el marcador en cero tras una intensa disputa en la zona media.

Segundo tiempo: La etapa complementaria mantuvo la misma dinámica de intensidad. Colombia buscó mayor profundidad por las bandas para intentar inquietar el arco de la ‘Albiceleste’, mientras que el conjunto argentino sostuvo un planteamiento ordenado en el fondo, apostando principalmente por las transiciones rápidas. Finalmente, el candado no se rompió y el duelo físico en el centro del campo dictó el empate definitivo.

Panorama en la tabla y próximo reto

Con este valioso punto a domicilio, el equipo nacional reafirma su excelente momento en la competición:

Posición actual: Colombia cierra esta jornada afianzada en la segunda posición de la tabla general, acumulando 14 puntos.

Lo que viene: El próximo desafío para las ‘Cafeteras’ será en el mes de junio, cuando se midan ante la selección de Uruguay. Este encuentro será decisivo para sellar matemáticamente su anhelada clasificación al Mundial.