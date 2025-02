¿Colombia a la deriva en un mar de promesas incumplidas?

La reciente declaración del presidente de Petro sobre el cumplimiento de apenas 49 de los 195 compromisos de su programa de gobierno ha desatado una ola de críticas y preocupaciones sobre el rumbo del país. Esta cifra, por sí sola, pinta un panorama desolador, pero se torna aún más sombría al analizar las razones detrás de este incumplimiento y las posibles consecuencias para el futuro de la nación.

Es cierto que gobernar un país no es tarea fácil y que factores externos pueden influir en el cumplimiento de metas. Sin embargo, la persistencia en la lógica de campaña, la falta de un rumbo claro y la percepción de que el gobierno se dedica más a la política que a la gestión generan dudas sobre la capacidad del presidente y su equipo para llevar a Colombia por el camino del progreso.

El ex ministro de Defensa, Iván Velásquez demostró una falta de liderazgo y responsabilidad cuando se le preguntó sobre la recuperación del orden público en Catatumbo. Su respuesta, «no había hecho nada porque el gobierno no había entrado al territorio», es un claro ejemplo de evasión de responsabilidad. Es inaceptable que un ministro con ese cargo, que es parte del gobierno, no asuma su papel de liderazgo y no tenga la capacidad para tomar decisiones y actuar en beneficio del país. Estos argumentos son característicos de personas que no tienen la tenacidad, la fuerza y el compromiso necesarios para ocupar cargos de alta responsabilidad.

La falta de consolidación de un gabinete sólido y la frecuente rotación de ministros pueden afectar la estabilidad y la coherencia de las políticas. Las declaraciones del presidente sobre el papel de su gabinete y la falta de asunción de responsabilidades generan dudas sobre su liderazgo y la cohesión del equipo de gobierno. Ahora, la elección de personas jóvenes con poca experiencia para reemplazar a ministros en un momento de crisis puede generar incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del gobierno.

La descripción de la política como un «circo» y la referencia al «show mediático» sugiere una preocupación sobre la priorización de la imagen pública sobre la gestión efectiva. La focalización en el espectáculo puede desviar la atención de los problemas reales y la búsqueda de soluciones concretas para los desafíos del país.

La crisis de gobernabilidad y la falta de rumbo claro pueden generar inestabilidad política y social. La imagen de un gobierno «al garete» y en «descomposición» sugiere un deterioro progresivo de la capacidad de gestión y liderazgo. La pregunta final sobre si esto es el anticipo de algo más profundo invita a la reflexión sobre los posibles escenarios futuros y la necesidad de prepararse para enfrentar los desafíos que puedan surgir.

Ante este panorama, es crucial exigir a cada uno de los gobernantes de este país un cambio de rumbo. Es necesario pasar de las promesas vacías a la acción concreta, de la división a la unidad, del espectáculo a la gestión eficiente. Colombia necesita un gobierno que asuma su responsabilidad y que trabaje incansablemente por el bienestar de todos sus ciudadanos.

En conclusión, el balance del gobierno del cambio es desalentador. La falta de cumplimiento de los compromisos, la parálisis del desarrollo y la falta de liderazgo han generado un clima de desconfianza y desesperanza en la ciudadanía. Es hora de que el presidente Petro cambie su estilo de gobierno y se enfoque en gobernar para el bien del país.