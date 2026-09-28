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Resumen: Ante el vacío normativo y de control, el concejal de Bogotá exigió la intervención directa del Ministerio de Transporte, instando a la entidad a establecer reglas claras y obligar al cumplimiento de la ley para este tipo de vehículos.

«Y casi deja al del coche de bebé afuera»: En Bogotá usan ascensor de discapacitados para subir una moto

Minuto30.com .- El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, alertó sobre una preocupante situación de cultura ciudadana e invasión del espacio público en la capital, al denunciar que conductores de motos eléctricas están utilizando los ascensores destinados a personas con movilidad reducida para cruzar puentes peatonales.

El colmo: la moto por el ascensor de discapacitados

Quintero expuso que esta irregularidad se está presentando de manera recurrente en las instalaciones del nuevo puente peatonal construido a la altura del Centro Comercial El Edén. El concejal calificó la escena en la que la moto ingresa al elevador y como si esto no fuera el «el colmo de los colmos», ni pena les dio dejar afuera a la pareja que iba con un bebé en un cochecito.

El concejal cuestionó duramente el comportamiento de estos actores viales, señalando que los conductores de motos eléctricas «ya se están pasando». Además, advirtió sobre el peligro de buscar una movilidad eficiente basada en lo que él catalogó como una «anarquía».

Ante el vacío normativo y de control, el concejal de Bogotá exigió la intervención directa del Ministerio de Transporte, instando a la entidad a establecer reglas claras y obligar al cumplimiento de la ley para este tipo de vehículos.

El pronunciamiento del cabildante reabre el debate sobre la urgente necesidad de reglamentar la circulación de los nuevos vehículos eléctricos en el país. En su mensaje final, Quintero fue enfático en señalar que todos los ciudadanos deben acatar las normas sin excepciones, concluyendo que Bogotá requiere soluciones de movilidad, pero acompañadas de autoridad y respeto por los demás.