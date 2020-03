Colegios de Medellín, a cambiar sus horarios de estudio para evitar propagar el Coronavirus

Luego de que se implementaran medidas a nivel nacional con el fin de que no se propague el coronavirus, la Secretaría de Educación de Medellín también se acogió al lineamiento y emitió un pliego de recomendaciones, en las que indicó que, con el fin de no aglomerar a los jóvenes en los colegios, se cambien los horarios con el fin de que no todos salgan e ingresen a la misma hora.

Según lo indicó la Secretaría, lo que se pide es “reestructurar los horarios, de tal forma que no coincida la salida de los estudiantes al mismo tiempo”. Además, pidieron a las instituciones educativas no realizar eventos culturales y deportivos donde participe toda la población, con el fin de que no se presenten actos masivos.

Por su parte, recordaron las recomendaciones que va desde el lavado de manos, a no prestar objetos personales como termos o a dejar de saludar con la mano o de beso, evitando en lo posible el contacto directo con otras personas. Estas son otras recomendaciones que entrega el despacho municipal:

– Cubrir la nariz y boca con la parte interna del codo cuando se estornuda o tose.

– Si presenta sintomatología respiratoria, se recomienda quedarse en casa para no exponer a los demás y acudir a valoración médica.

Desinfectar con alcohol las superficies de áreas comunes y objetos de uso constante.

– No compartir termos o botellas.

– Disminuir el número de reuniones presenciales en lugares con poca ventilación.

– Evitar eventos culturales, cívicos o deportivos que requieran participación de varios cursos.

– Se recomienda mantener abiertas las ventanas durante la jornada escolar e incrementar medidas de aseo en la planta física.

– Crear campañas para fomentar la cultura de prevención ante el COVID-19.

– Informar a los padres de familia los signos de alarma para acudir a los servicios médicos.