VIDEO: Lo que están haciendo en el Colegio La Salle sobre caso donde le echan fuego a cabello de estudiante

Recientemente se supo de un caso en el que el Colegio La Salle de Envigado a un estudiante le rocían una sustancia inflamable y luego le prenden fuego, esparciéndolo con un cepillo.

El video que registró los hechos despertó dudas de si se trató de acoso escolar o fue un juego peligroso entre los estudiantes.

Al respecto, el rector de la institución educativa, Yohani Alberto Benítez, indicó que en la grabación no quedó plasmada toda la situación y que los alumnos no estuvieron presionados a llevar a cabo esta práctica, así como tampoco lo hicieron frente al profesor, sino que aprovecharon a que el docente estaba ocupado atendiendo otras tareas.

Asimismo, el rector del Colegio La Salle informó que el estudiante que aparece en el video está bien, no está lesionado, por ello pudo ser llamado a descargos juntos a los otros alumnos que participaron en el supuesto juego.

En el mismo sentido, Benítez aclaró que “la escuela es una escuela, no una correccional”, por lo que no se adelantan labores punitivas sino acciones reparativas y pedagógicas para que esto no vuelva a suceder.

Estas nuevas estrategias serán concertadas en el comité del Consejo Escolar de La Salle y serán socializadas tanto con padres de familia como con los estudiantes.

