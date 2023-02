[FOTO] Denuncian que en dos colegios de Abejorral entregaron un pan con un banano verde como ración del PAE

Una ciudadana a través de sus redes sociales dio a conocer que fueron dos las instituciones educativas en las que entregaron como ración del Programa de Alimentación Escolar – PAE – del municipio de Abejorral, Antioquia, un pan y un banano verde.

Otra madre de familia se sumó a la inconformidad, publicó una imagen y escribió, «en la Fundación Celia Duque dieron una naranja que parecía un limón».

En todas estas publicaciones exigieron intervención de las autoridades correspondientes.

Rápidamente y ante la viralización de las imágenes, la Alcaldía de Abejorral se pronunció a través de un comunicado oficial. «Aunque se permite la modificación de esta minuta, cabe aclarar que queda a consideración del docente o de quien haga sus veces de encargado de programa de la Institución Educativa determinar si es acta para el consumo en ese día. En este caso, fue el docente encargado el que determinó cambiar la fruta y según él mismo informa, entregar una fruta que estaba al 90% de su maduración«.

La Alcaldía indicó además que le pidió a las entidades de control que realizaran un recorrido por los colegios para hacer veeduría al PAE.

No obstante, dicha respuesta de la Administración Municipal no cayó bien en algunas madres de familia, una de ellas incluso consideró que estaban culpando al docente de la situación, manifestó, «es poco ético lavarse las manos con los demás por otro lado es importante aclarar que dentro de las funciones de un docente no es repartir PAE, se hace por sentido de pertenencia con la institución más no es obligación ya que es responsabilidad del Gobierno nacional, departamental y por último local».

