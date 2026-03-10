Resumen: Lo que parecía la escena de una muerte por causas naturales —dado que el hombre sufría de problemas de salud— dio un giro radical cuando los investigadores inspeccionaron el lugar

¿Coleccionista o algo más? Hallan muerto a tatuador en Belén con un arsenal de prendas privativas de la Fuerza Pública

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín intentan descifrar el misterio que rodea la muerte de un hombre de 45 años, conocido en el suroccidente de la ciudad como “Pogo”, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición la noche del lunes 9 de marzo. El hallazgo, realizado en un apartamento del barrio Belén, reveló un inventario de guerra y prendas oficiales que han encendido las alarmas de inteligencia.

El operativo comenzó cuando vecinos reportaron un olor putrefacto y el ladrido incesante de las mascotas del tatuador, quien vivía solo desde hace 15 años. Con la autorización del padre de la víctima, los Bomberos forzaron la cerradura y hallaron a “Pogo” sin vida sobre su cama, cubierto con una cobija.

Un arsenal colgado en las paredes

Lo que parecía la escena de una muerte por causas naturales —dado que el hombre sufría de problemas de salud— dio un giro radical cuando los investigadores inspeccionaron el lugar. No se trataba de un hogar común.

En las paredes del apartamento, las autoridades hallaron:

Prendas Oficiales: Uniformes de la Policía Nacional, chaquetas de la SIJÍN y DIJIN, gorras del CTI y del Gaula, y hasta “guerreras” del Ejército.

Equipo Táctico: Chalecos balísticos, arneses multipropósito y una chaqueta camuflada.

Armamento y Explosivos: Granadas (gas y humo), un rifle de copas, una escopeta calibre .22 y cerca de 20 armas traumáticas y de aire comprimido (réplicas de fusiles y pistolas).

Se especula además que habrían hecho un macabro hallazgo; una bolsa que contenía una osamente de la que aun no se sabe su procedencia.

“Las armas no estaban tiradas, estaban colgadas en una pared como si fuera una colección”, detalló el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Meval, sugiriendo que el occiso podría haber sido un coleccionista.

Entre la enfermedad y el misterio judicial

“Pogo”, quien tenía anotaciones judiciales por delitos menores, al pareer era un consumidor recurrente de sustancias psicoactivas. Recientemente habría tenido un episodio de complicaciones de salud por el que estuvo internado en un hospital de la ciudad.

Sin embargo, la presencia de granadas y un iniciador para tubo de choque obligó a la intervención de expertos en explosivos de la SIJÍN. Las réplicas de armas de CO2 fueron destruidas en el sitio por personal del CTI ante su avanzado estado de deterioro, mientras que el resto del material quedó bajo cadena de custodia.