¡Colaboró con la justicia! Exfutbolista paisa Diego Serna Lopera capturado en Miami por narcotráfico

Resumen: Las autoridades colombianas emitieron una alerta a la Policía estadounidense sobre el contenido del equipaje con el que viajaba el exfutbolista

Minuto30.com .- El exdelantero antioqueño Diego Serna Lopera, recordado por su paso por el fútbol colombiano y la Major League Soccer (MLS), fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Miami acusado de tráfico de estupefacientes. Las autoridades estadounidenses interceptaron al exjugador tras descubrir un voluminoso cargamento de opioides oculto en su equipaje.

Los detalles de la incautación y el modus operandi

La detención se produjo el pasado miércoles, luego de que las autoridades colombianas emitieran una alerta a la Policía estadounidense sobre el contenido del equipaje con el que viajaba el exfutbolista. Al ser abordado en la terminal aérea, los agentes federales confirmaron las sospechas:

El cargamento: Serna Lopera llevaba consigo dos mochilas que albergaban siete frascos. En su interior se camuflaban cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona, un potente medicamento opioide altamente regulado.

La confesión: Tras ser sorprendido, el exjugador habría admitido los hechos inmediatamente. Según su declaración ante las autoridades, un conocido le habría pagado el tiquete aéreo a cambio de servir como «mula» para ingresar el millonario cargamento a Estados Unidos.

Las autoridades habrían logrado una segunda captura, esta vez de una mujer, relacionada con el cargamento del exjugador.

Situación jurídica y trayectoria deportiva

Luego de su detención, el exdelantero compareció ante un tribunal federal en el estado de Florida. El juez encargado del caso le concedió la libertad bajo una fianza de 100.000 dólares, mientras avanza el proceso judicial en su contra. La audiencia oficial para la lectura de cargos quedó fijada para el próximo 20 de agosto.

Diego Serna Lopera tuvo una extensa carrera en el fútbol profesional. En Colombia, es recordado por vestir las camisetas de Cortuluá, equipo donde debutó, Independiente Medellín, Atlético Nacional, Once Caldas y Deportes Quindío, mientras que en el balompié internacional dejó su huella en Estados Unidos militando para franquicias de la MLS como Los Angeles Galaxy y el New England Revolution.