[Video] Cogieron a dos presuntos ladrones, les quitaron la ropa y los golpearon hasta el cansancio

Este miércoles 13 de octubre, ciudadanos enfurecidos atraparon a dos sujetos que fueron señalados de intentar robar a un ciudadano que caminaba por un sector del barrio El Salvador de Medellín.

Los sujetos alegaban que ellos no eran ladrones

Los hombres en su intento de huida, fueron atrapados por varios ciudadanos quienes les hicieron quitar la ropa y los golpearon hasta el cansancio.

En medio de los golpes, los acusados, intentaban hablar, para defenderse decían que los estaban confundiendo, que ellos no eran ladrones. «Yo no estaba robando, se lo juro por mi mamá», insistía uno de ellos. Pero los ciudadanos enfurecidos no les creyeron y continuaron golpeándolos.

Momentos después, dos uniformados de la Policía, llegaron al sitio e intentaron evitar que los siguieran agrediendo pero esto enfureció más a los ciudadanos.

Aunque se desconoce el desenlace, lo que si es un hecho es que los hombres terminaron golpeados y casi que desnudos porque hasta la ropa y zapatos les botaron.

