Video: Cocodrilo interrumpió la práctica del Toronto FC

Minuto30.com- Un cocodrilo interrumpió esta semana de manera intempestiva la práctica del Toronto FC, equipo que milita en la MLS.

La presencia del reptil acabó con la tranquilidad del entrenamiento del equipo norteamericano, cuyos jugadores no pudieron seguir haciendo sus ejercicios con normalidad.

Personal de logística del club intentó sacar al animal del predio, pero la tarea no fue fácil.

A la distancia, los jugadores del Toronto observaron al cocodrilo y bromearon con esta situación.

El club también se tomó este hecho por el lado amable e hizo algunas publicaciones al respecto en las redes sociales.

Lea también: Video: Goles y mejores momentos del triunfo de Mineiro sobre América de Cali

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan

The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) 🐊#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5

— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021