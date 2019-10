Cocaleros de Valdivia aseguran que protestarán de nuevo si les imponen la erradicación sin diálogo

En las últimas horas los campesinos cocaleros de Valdivia confirmaron que iniciarán nuevamente protestas si el Ejército intenta erradicar de manera forzada los cultivos ilícitos en su región después de no concretar los diálogo con el gobierno departamental y nacional.

El anuncio de retomar protestas en este municipio del norte de Antioquia fue hecho en Caracol Radio por el presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, William Muñoz, quien planteó que las autoridades no pueden dejarlos sin su sustento ya que las protestas responden a incumplimientos en programas de sustitución voluntaria.

“Lo primero es denunciar la violación de derechos humanos y la movilización social es lo que hay. El Gobierno no nos dejó otro camino y toca atender las represalias. No nos pueden quitar lo que nos da la comida a cambio de nada, esto no es un problema de orden público, es un problema social”, aseguró Muñoz en el medio citado.

Recientemente desde la Séptima División del Ejército se informó que esta erradicación manual iba a ser retomada en todo el departamento de Antioquia sin excepciones, incluyendo al municipio de Valdivia.