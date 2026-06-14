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    ¡Salieron del pacífico colombiano! Incautan 2,6 toneladas de cocaína del Cartel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica

    La millonaria carga de cocaína estaba siendo transportada a bordo de un semisumergible

    Publicado por: SoloDuque

    Cocaina del CJNG, incautada en un semisumergible que habría salido de la Costa Pacífica colombiana
    Cocaina del CJNG, incautada en un semisumergible que habría salido de la Costa Pacífica colombiana
    ¡Salieron del pacífico colombiano! Incautan 2,6 toneladas de cocaína del Cartel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica

    Resumen: La millonaria carga de droga estaba siendo transportada a bordo de un semisumergible, el cual había iniciado su ruta partiendo desde la costa Pacífica colombiana

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente golpe contra las redes internacionales de narcotráfico, las autoridades lograron la interceptación de una embarcación cargada con estupefacientes en aguas internacionales.

    La información fue confirmada por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, a través de sus redes sociales oficiales.

    cocaina semisumergible3

    Cocaina del CJNG, incautada en un semisumergible que habría salido de la Costa Pacífica colombiana

    Se cayó el cargamento de CJNG Tres personas capturadas, cuando llevaban cocaina del CJNG, incautada en un semisumergible que habría salido de la Costa Pacífica colombiana[/caption]

    Reporte del Director de la Policía

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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