¡Salieron del pacífico colombiano! Incautan 2,6 toneladas de cocaína del Cartel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica

Resumen: La millonaria carga de droga estaba siendo transportada a bordo de un semisumergible, el cual había iniciado su ruta partiendo desde la costa Pacífica colombiana
Minuto30.com .- En un contundente golpe contra las redes internacionales de narcotráfico, las autoridades lograron la interceptación de una embarcación cargada con estupefacientes en aguas internacionales.
La información fue confirmada por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, a través de sus redes sociales oficiales.
Se cayó el cargamento de CJNG Tres personas capturadas, cuando llevaban cocaina del CJNG, incautada en un semisumergible que habría salido de la Costa Pacífica colombiana[/caption]
Reporte del Director de la Policía
¡, Í ́ !
En una operación conjunta entre la @PoliciaColombia y el Organismo de Investigación Judicial de… https://t.co/PIDCvIszlI pic.twitter.com/FqiAyCSbfQ
— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 14, 2026
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— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 14, 2026
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