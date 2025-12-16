El Comité Olímpico Colombiano (COC), representado por su gerente, Armando Farfán Peña, participa activamente en el Seminario de Jefes de Misión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El evento, que dio inicio este lunes 15 de diciembre en Ciudad de Panamá, es un espacio crucial organizado por la Odesur (Organización Deportiva Suramericana) para socializar y coordinar los lineamientos fundamentales de organización.

Durante la primera jornada, se revisaron aspectos esenciales como la dirección técnica deportiva, operaciones y otros elementos clave para la planificación integral del evento multideportivo.

Este seminario es especialmente relevante dado que Panamá acogerá por primera vez en su historia una edición de los Juegos Suramericanos, en cualquiera de sus categorías.

El COC se articula para Panamá 2026 en Seminario de Jefes de Misión

En ese contexto, los Jefes de Misión tienen una agenda intensa que incluye, según confirmó el Director Ejecutivo de Odesur, Mario Cilenti, un recorrido por todas las sedes deportivas el lunes por la tarde y durante la jornada del martes, con el fin de evaluar su estado y las condiciones generales.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se llevarán a cabo entre el 12 y el 25 de abril de 2026 y se perfilan como un evento de gran magnitud.

Se espera la participación de más de 2.000 atletas juveniles provenientes de 14 países de la región, incluyendo naciones como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Aruba y Curazao.

La presencia del COC en este seminario asegura que la delegación colombiana cuente con la información y la preparación necesarias para su óptimo desempeño en las justas.

