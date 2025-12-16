Minuto30
    El COC se articula para Panamá 2026 en Seminario de Jefes de Misión
    El COC articula la participación colombiana en el Seminario de Jefes de Misión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 para garantizar la mejor preparación. Foto: cortesía Instituto Panameño de Deportes
    Resumen: El Comité Olímpico Colombiano (COC), representado por su gerente Armando Farfán Peña, está participando en el Seminario de Jefes de Misión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, un evento clave en Ciudad de Panamá que busca articular la planificación integral de las justas. Durante el seminario, que se desarrolla desde el 15 de diciembre, se abordan temas de dirección técnica y operaciones, e incluye un recorrido por las sedes, preparándose para el evento que se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026 y que reunirá a más de 2.000 atletas de 14 países, marcando la primera vez que Panamá alberga unos Juegos Suramericanos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Comité Olímpico Colombiano (COC), representado por su gerente, Armando Farfán Peña, participa activamente en el Seminario de Jefes de Misión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

    El evento, que dio inicio este lunes 15 de diciembre en Ciudad de Panamá, es un espacio crucial organizado por la Odesur (Organización Deportiva Suramericana) para socializar y coordinar los lineamientos fundamentales de organización.

    Durante la primera jornada, se revisaron aspectos esenciales como la dirección técnica deportiva, operaciones y otros elementos clave para la planificación integral del evento multideportivo.

    Este seminario es especialmente relevante dado que Panamá acogerá por primera vez en su historia una edición de los Juegos Suramericanos, en cualquiera de sus categorías.

    En ese contexto, los Jefes de Misión tienen una agenda intensa que incluye, según confirmó el Director Ejecutivo de Odesur, Mario Cilenti, un recorrido por todas las sedes deportivas el lunes por la tarde y durante la jornada del martes, con el fin de evaluar su estado y las condiciones generales.

    Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se llevarán a cabo entre el 12 y el 25 de abril de 2026 y se perfilan como un evento de gran magnitud.

    Se espera la participación de más de 2.000 atletas juveniles provenientes de 14 países de la región, incluyendo naciones como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Aruba y Curazao.

    La presencia del COC en este seminario asegura que la delegación colombiana cuente con la información y la preparación necesarias para su óptimo desempeño en las justas.

