La Comisión de Deporte Seguro de Panam Sports celebró su primera reunión presencial en Miami, con la participación de la secretaria general del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ana Edurne Camacho Corredor.

El encuentro, tuvo como objetivo primordial definir el plan de acción que guiará los esfuerzos de la Comisión en los próximos años, y en el reafirmando el compromiso con la creación de entornos seguros para atletas, entrenadores y dirigentes del movimiento olímpico.

La Comisión fue formada en marzo de 2025 y ha trabajado en proyectos y activaciones a lo largo del año, incluyendo iniciativas durante los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, esta fue la primera vez que sus miembros se congregaron físicamente.

Durante la jornada de trabajo, los participantes compartieron perspectivas, identificaron las fortalezas y debilidades del Deporte Seguro en el contexto actual de los Comités Olímpicos y eventos deportivos, y sentaron las bases para una estrategia futura sólida.

¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro

Por su parte, la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña, enfatizó que “el deporte seguro tiene que ser un derecho de todos los que estén en el movimiento olímpico”.

Subrayó que la clave para la prevención radica en la capacitación y la educación, valorando el compromiso de la Comisión para llevar estos recursos a los países miembros de Panam Sports.

La presencia de Ana Edurne Camacho Corredor en la mesa de trabajo refuerza el compromiso del Comité Olímpico Colombiano en la implementación de políticas y entornos de deporte seguro a nivel continental.

