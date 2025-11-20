Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro

    • ¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro

    ¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro
    Panam Sports establece su hoja de ruta para el Deporte Seguro en América con la presencia de la secretaria del Comité Olímpico Colombiano. Foto: Tomada de COC
    Compartir:
    • ¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro

    Resumen: La Comisión de Deporte Seguro de Panam Sports, formada en marzo de 2025 y que incluye a Ana Edurne Camacho Corredor del Comité Olímpico Colombiano, celebró su primera reunión presencial en Miami para establecer su plan de acción futuro y reafirmar su compromiso con la creación de entornos libres de acoso y abuso para todos los miembros del movimiento olímpico. Durante el encuentro, los participantes identificaron fortalezas y debilidades actuales en el Deporte Seguro y la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña, enfatizó la capacitación y educación como claves para la prevención, reforzando la estrategia continental en la materia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Comisión de Deporte Seguro de Panam Sports celebró su primera reunión presencial en Miami, con la participación de la secretaria general del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ana Edurne Camacho Corredor.

    El encuentro, tuvo como objetivo primordial definir el plan de acción que guiará los esfuerzos de la Comisión en los próximos años, y en el reafirmando el compromiso con la creación de entornos seguros para atletas, entrenadores y dirigentes del movimiento olímpico.

    La Comisión fue formada en marzo de 2025 y ha trabajado en proyectos y activaciones a lo largo del año, incluyendo iniciativas durante los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, esta fue la primera vez que sus miembros se congregaron físicamente.

    Durante la jornada de trabajo, los participantes compartieron perspectivas, identificaron las fortalezas y debilidades del Deporte Seguro en el contexto actual de los Comités Olímpicos y eventos deportivos, y sentaron las bases para una estrategia futura sólida.

    ¡El COC presente! Panam Sports fija su hoja de ruta para el deporte seguro

    Por su parte, la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña, enfatizó que “el deporte seguro tiene que ser un derecho de todos los que estén en el movimiento olímpico”.

    Subrayó que la clave para la prevención radica en la capacitación y la educación, valorando el compromiso de la Comisión para llevar estos recursos a los países miembros de Panam Sports.

    La presencia de Ana Edurne Camacho Corredor en la mesa de trabajo refuerza el compromiso del Comité Olímpico Colombiano en la implementación de políticas y entornos de deporte seguro a nivel continental.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia anuncia la convocatoria de Futsal para los Juegos Bolivarianos de Ayacucho/Lima 2025

    ¡“Respetá hijo de…”! Bolillo Gómez y su cuerpo técnico se agarraron con un hincha de El Salvador

    ¡Misterio y velocidad! El Deportivo Pereira anuncia nuevo dueño en tiempo récord

    Montería, lista para el Panamericano de Ruta 2026: Una cita con la historia del ciclismo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¡El diablo no asusta! Atlético Nacional va por una nueva goleada contra América de Cali

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¿Van a hacer falta? Bajas de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡Urgente, recomienden algo mejor que la Ruda! Máxima preocupación en el DIM tras la lesión de Aguerre

    ¡Urgente, recomienden algo mejor que la Ruda! Máxima preocupación en el DIM tras la lesión de Aguerre

    ¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior

    ¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior


    [grupos] [fixture items="7"]