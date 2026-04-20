Resumen: Giraldo destacó los hitos alcanzados en equipo, dejando una organización sólida que trascendió la venta de alimentos

¡Cobró sus Puntos Colombia y empacó maletas! Carlos Mario Giraldo deja el Grupo Éxito en su momento más «Wow»

Minuto30.com .- Tras una gestión que transformó el comercio minorista en el país, Carlos Mario Giraldo anunció su retiro de la gerencia del Grupo Éxito. El directivo, bajo cuya batuta la empresa se consolidó como la marca número 1 en el Top of Mind del sector, estará al frente de la compañía hasta el próximo 30 de junio.

Un legado de innovación y diversificación

En su mensaje, Giraldo destacó los hitos alcanzados en equipo, dejando una organización sólida que trascendió la venta de alimentos. Entre los grandes logros de su administración se destacan:

Formatos revolucionarios: La creación de experiencias diferenciadas en piso de venta con los conceptos Éxito Wow y Carulla Fresh Market.

Venta Digital y Omnicanal: La consolidación de un ecosistema tecnológico que ya representa cerca del 14 % de las ventas de la operación en Colombia.

Potencia textil: El posicionamiento de la compañía como una de las mayores comercializadoras de ropa en el país, impulsando marcas propias icónicas como Arkitect, Bronzini y People.

Sector inmobiliario: El liderazgo en el negocio de los centros comerciales, teniendo a Viva Envigado como un gran referente nacional.

Fidelización masiva: La exitosa alianza con Bancolombia para dar vida a Puntos Colombia, la principal coalición de fidelización del país, convertida en una verdadera “segunda moneda” que llega a uno de cada tres hogares colombianos.

Cifras históricas en su último año completo

Giraldo se despide respaldado por un balance financiero arrollador. Durante el 2025, el Grupo Éxito reportó una utilidad neta superior a los 590.000 millones de pesos —multiplicándose por más de diez veces respecto a 2024— y logró unos ingresos netos consolidados que alcanzaron los 22 billones de pesos.

Por ahora, la expectativa del mercado queda a la espera del nombramiento del nuevo gerente general de Grupo Éxito Colombia, el cual será anunciado en los próximos días tras la respectiva aprobación de la junta directiva.