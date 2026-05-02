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    ¡Cobraba 30.000 dólares por persona! Se fue de extradición iraní capturado en Pereira por tráfico de migrantes

    El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía para adelantar trámites de extradición

    Publicado por: SoloDuque

    darien
    Imagen de archivo de migrantes ilegales en Necocli (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
    ¡Cobraba 30.000 dólares por persona! Se fue de extradición iraní capturado en Pereira por tráfico de migrantes

    Resumen: Desde mediados de 2024, el iraní habría coordinado el tránsito ilegal de varios de sus compatriotas desde Colombia hacia México y países de Centroamérica, y posterior traslado a Estados Unidos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), logró la captura con fines de extradición del ciudadano iraní Jafar Tarakory, quien haría parte de una red trasnacional dedicada al tráfico de migrantes.

    De acuerdo con la investigación, desde mediados de 2024, habría coordinado el tránsito ilegal de varios de sus compatriotas desde Colombia hacia México y países de Centroamérica, y posterior traslado a Estados Unidos. La gestión irregular iba acompañada de un paquete que ascendía en valor a 30.000 dólares por persona, e incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante el recorrido.

    Jafar Tarakory fue localizado en Pereira (Risaralda), en desarrollo de diligencia de registro y allanamiento ordenada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos por tráfico de migrantes y materializadas por la Dijin de la Policía Nacional. Durante el procedimiento se incautaron equipos electrónicos con fines investigativos y probatorios; y dinero en efectivo, cuyo comiso fue solicitado.

    El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde una Corte Distrital del Oeste de Texas lo requiere por cargos relacionados con conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducir extranjeros con fines de lucro.

    Esta información se publica por razones de interés general.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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