Coachella revela su cartel y también que ya agotó boletería

Frank Ocean y Travis Scott se unieron este jueves a los ya anunciados Rage Against the Machine como los cabezas de cartel de Coachella, uno de los festivales de música más importantes en todo el mundo y que este año tendrá de nuevo sabor latino de la mano de artistas como Banda MS o Anitta.

La popular formación de música regional mexicana y la estrella brasileña estarán acompañados en Coachella por otros destacados músicos latinos como Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, ela minus, Erick Morillo o Paco Osuna.

Coachella desveló hoy en las redes sociales el cartel completo de su edición de 2020, que se desarrollará en Indio (California, EE.UU.) en dos fines de semana consecutivos con el mismo cartel: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes.

La jornada inaugural contará con el regreso del metal de Rage Against the Machine como máximo atractivo de un día en el que también actuarán, entre muchos otros, Calvin Harris, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard o Charli XCX.

El rapero Travis Scott será el máximo aliciente de un segundo día en el que también se presentarán artistas como Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip o Floating Points.

Y la jornada final, que encabezará la figura del R&B Frank Ocean, se despedirá por todo lo alto con Lana del Rey, FKA twigs, Fatboy Slim o Lil Nas X.

Aunque Coachella es uno de los máximos representantes del gusto hipster y de la música alternativa, el festival se suele reservar alguna sorpresa y este año el as bajo la manga del evento será Danny Elfman, compositor fetiche de Tim Burton y nominado al Óscar a la mejor banda sonora en cuatro ocasiones por “Good Will Hunting” (1997), “Men in Black” (1997), “Big Fish” (2003) y “Milk (2008).

La organización anunció hoy que las entradas para el primer fin de semana de Coachella 2020 ya están agotadas mientras que todavía quedan pases disponibles para el segundo.