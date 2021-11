Del Club 10 a ganar un Grammy Latino: Ella es Juliana Velásquez

El evento más importante de la música latina, los Grammy Latino, se llevaron a cabo este jueves 18 de noviembre, la actriz y compositora Juliana Velásquez fue la sorpresa de la noche al llevarse el gramófono como ‘Mejor Nuevo Artista’.

La vida artística de Juliana comenzó en el 2004 luego de ganar el concurso de canto infantil ‘Angelitos’, pero en el 2005 fue cuando su carrera despegó al ser elegida como una de las menores que acompañaría por más de 9 años el legendario programa infantil ‘Club 10’ acompañada de el lobo Aurelio Cheveroni, la gata Mary Moon y el dinosaurio Dinodoro.

Luego de su paso por el programa infantil, la también actriz se ha destacado por su actuación en grandes producciones como ‘Súper pá’, ‘Niñas Mal’, ‘La Pola’, ‘La gloria de Lucho’, ‘Pa quererte’ y protagonizó ‘Historia de un crimen: Colmenares’ y muy pronto llegará a Disney+ haciendo parte del reparto de ‘Siempre fui yo’.

Juliana tenía muy claro que también quería alzar su carrera musical y mientras se desempeñaba en sus papeles actorales y decidió poner en pausa las producciones de televisión, trabajó y lanzó su primer EP, llamado ‘Dos y Ventidós’.

Su debut en el 2020 llegó con canciones como ‘Cóseme’, ‘Electricidad’ y ‘A la medida’, las cuales abordaban temas como la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria. Además, la joven abrió un espacio en sus redes sociales llamado ‘Hablar para sanar’ con el que invita a las personas a preocuparse por la salud mental.

A la importante gala, Juliana llegó con un vestido verde y unos guantes en los cuales se leía: «Hablar para sanar».

En una entrevista para los Grammy Latino afirmó que una de las canciones que más la inspiran es ‘Bachata En Fukuoka’ de Juan Luis Guerra.

«Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra…» fraseó la cantante la parte inicial de la canción.

«Esa canción se llama ‘Joaquín’ y la compuse para un pescador de mi país, Colombia, de las islas de San Andrés y Providencia. Un pescador que salió a trabajar y no regresó. Y este premio es Colombia, y son todas las personas que he tomado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música», expresó la artista luego de subir por su premio y cantar un fragmento de su canción ‘Joaquin’.

Juliana Velásquez ganó en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista.

