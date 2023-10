Clos Gómez: «No ha habido ninguna interacción con el VAR o el AVAR de ningún partido»

Madrid, 20 oct (EFE).- El director del proyecto VAR del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Clos Gómez, aseguró que "no ha habido ninguna interacción con el VAR o el AVAR de ningún partido" desde la implantación de este en 2018 y dijo que si alguien tiene pruebas en sentido contrario que lo demuestre.

Clos Gómez explicó que en una de las tres salas adicionales a las posiciones de VAR, para cada partido, se encuentran el árbitro VAR su asistente, AVAR, que tienen varias funciones y la primera es estar por si es necesario hacer alguna sustitución por cuestiones médicas.

También para comunicar a la comisión técnica cualquier incidencia por meteorología, incidentes de racismo o de público y, de forma excepcional, para comunicar que las líneas del fuera de juego enviadas a la producción televisiva no han sido mostradas si eso ocurre pasados 10 o 15 minutos, para confirmar que las han recibido, "porque ellos tienen la potestad de mostrar ese recurso a la televisión o no mostrarlo".

"En los demás casos, interacción arbitral con los miembros de VAR y AVAR de cada uno de los partidos no se tiene ninguna y eso lo conoce la persona que lo ha denunciado. En ningún caso, durante los años que él ha estado, desde el principio del VAR hasta ahora, ha habido ninguna interacción con el VAR o AVAR de ningún partido", afirmó en declaraciones difundidas por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Clos Gómez se expresó así después de las declaraciones hechas por el excolegiado Xavier Estrada Fernández en Radio Marca, en las que dijo que existe "una sala de operaciones que no viene reflejada ni en los estatutos de la Federación, ni en el protocolo VAR, ni en los contratos" de los árbitros, y que "ha habido comunicación" entre las salas.

"Si tiene pruebas que lo demuestre, que lo aporte y la persona que haya hecho esa interacción se irá a su casa. Y si he sido yo el responsable, no me iré a mi casa, me iré a la cárcel", añadió Clos Gómez, que mostró su "tristeza porque alguien que ha estado ligado al colectivo difunda y difame a sus compañeros".

El directivo del CTA apuntó también que los representantes de LaLiga en la comisión de designaciones, antes Antonio López Nieto y ahora Arturo Daudén Ibáñez, "son absolutamente conocedores de las funciones de esta sala". "Ambos la han visitado de manera frecuente y están de acuerdo, porque es algo que se hace en las competiciones importantes en las que está implantado el VAR, no solo en España, también en UEFA y en FIFA".

"Estas salas desde que se inauguraron en 2018 han sido visitadas por todos los medios, todos los equipos de Primera y Segunda y semanalmente vienen muchas personas del entorno del fútbol y se les explica cómo funcionan las instalaciones", agregó.

Clos Gómez repasó que en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol hay 5 posiciones de VAR, "en una sala que se llama 'multi VOR', donde habitualmente se hacen los partidos de Segunda; 7 salas cerradas, donde habitualmente se hacen los de Primera, y 3 salas adicionales".

"Una fuera, donde los árbitros VAR y AVAR se reúnen a veces y dirigentes del CTA acudimos a veces para ver partidos y otras dos, una ocupada por la compañía de VAR" -Hawk-Eye, proveedor tecnológico, "en la que se solucionan temas técnicos y otra que desde el principio está ocupada por el VAR y AVAR reservas", señaló.

Por: EFE