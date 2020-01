Clínica León XIII colapsada por pacientes afiliados a Coomeva EPS

Debido a que los afiliados a Coomeva EPS no cuentan con una red integral de Atención, la Clínica León XIII se encuentra colapsada en sus servicios de salud.

En un comunicado emitido por la IPS Universitaria, advierte que como Institución comprometida con la salud y el bienestar de los sus usuarios, se han saturado los servicios de urgencias y de hospitalización de dicha Clínica.

El retraso de la EPS en la autorización de exámenes, medicamentos, oxígeno y traslados, pone en riesgo el estado de salud de niños y adultos que permanecen hospitalizados, especialmente los que por su condición requieren atención urgente de algunas especialidades o subespecialidades con las que no cuenta la Institución.

Pese a no tener contrato con Coomeva y unas cuentas crecientes por cobrar por las que no dan respuesta y que a la fecha ascienden a más de $43 mil millones, la IPS Universitaria sigue atendiendo estos pacientes que tienen en alerta roja el servicio de urgencias al no contar con una red integral para ser remitidos a otro nivel de complejidad, e impiden que los pacientes que requieren intervenciones de alta complejidad puedan acceder oportunamente a los servicios.

La IPS Universitaria en dicho mensaje hace un llamado para que la EPS tome decisiones que protejan la vida y el bienestar de su población afiliada, es necesario que establezca sus redes de atención y no se prolonguen procedimientos, autorizaciones y remisiones que requieren respuestas oportunas.