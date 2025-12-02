La sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne se convirtió en el epicentro de una gran fiesta futbolística al albergar las finales de la Copa Atlético Nacional 2025.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Este evento, que concluyó su decimotercera edición, dejó un balance altamente positivo en cuanto a participación y calidad deportiva.

Un total de cinco emocionantes finales se disputaron en las canchas de entrenamiento del equipo profesional, congregando a una gran cantidad de padres de familia y aficionados.

La jornada incluyó encuentros en categorías sub-10, sub-12, sub-14, y culminó con el vibrante partido masculino sub-16, precedido por la final femenina sub-17 a primera hora.

Esta edición resultó memorable para los más de 1.800 jóvenes beneficiados que tuvieron la oportunidad de competir por el título.

Más allá de la competencia, los participantes vivieron una experiencia inolvidable al realizar un recorrido guiado por las instalaciones que utiliza el primer equipo.

Allí pudieron tomarse fotografías con los 36 trofeos del club y conocieron de cerca el entorno de los futbolistas profesionales.

Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

En cuanto a los resultados deportivos, los equipos que se coronaron campeones en las distintas categorías fueron: San Rafael (sub-10), Girardota (sub-12), Proyecciones (sub-14) y San Carlos (sub-16).

El nivel de talento exhibido fue seguido de cerca por la dirección técnica del club. Alejandro Bernal, técnico y Scouting de Atlético Nacional, estuvo observando atentamente los partidos, valorando el esfuerzo y destacando la calidad de muchos de los jóvenes participantes.

Es importante resaltar que la edición 13 de la Copa no se limitó al área metropolitana, sino que también tuvo un impacto social significativo, realizando más de 300 encuentros en subregiones de Antioquia como el Oriente, Bajo Cauca y Nordeste, ampliando el alcance del club.

Con esta emocionante clausura, finalizaron las actividades de la Copa Atlético Nacional 2025.

El compromiso social del club se reforzó con capacitaciones adicionales ofrecidas a los más de 1.800 beneficiados, a sus padres y formadores.

Más noticias de Atlético Nacional