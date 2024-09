Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, asistió a la clausura de las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín

En la intervención, el mandatario habló de tomar medidas «más radicales» para enfrentar la problemática de la Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

Las sesiones del concejo de Medellín, culminaron al medio día de este 10 de marzo.

El alcalde fue claro en decir que una de las medidas radicales que se deben tomar, tiene que ver con que ‘En edificios familiares no se permitirá la renta corta, habrá control’.

Pues asegura que estas rentas están acabando con la integridad de los vecinos y además muchos están siendo utilizados para prácticas relacionadas con Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

«En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto donde se dedican al tema de la explotación sexual y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos» dijo Fico Gutiérrez.

En esta situación, el alcalde mencionó que van a existir control de las autoridades.

«Estamos de acuerdo con las plataformas y con fenómenos como Airbnb, claro, pero que se haga bien, que no le quite el sueño y la tranquilidad a las familias de Medellín. Eso es lo primero que hay que cuidar. Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá. No puede ser que ahora se ponen las cosas buenas para la gente, pero la gente se tiene que ir», sostuvo el alcalde Gutiérrez.

Este tema lo habló resaltando que el Concejo de Medellín aprobó la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, donde buscan tener un turismo de valor, dijo el alcalde «Queremos un turismo que agregue valor.

Otros de los temas que resaltó el mandatario, fue que han sido dos meses, muy intensos para el Concejo de Medellín y La Alcaldía Distrital, con debates de control político, construcción del Plan de Desarrollo.

Dos grandes temas se han hablado, en estas sesiones, uno muy importante, la necesidad de fortalecer los temas de salud, el tema de la corrupción que encontraron en el área de presupuesto participativo.

