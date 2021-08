¡Qué doloroso! La alcaldesa Claudia López reveló que ella y su esposa perdieron un bebé

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, reveló que ella y su esposa perdieron un añorado bebé hace pocos meses atrás.

En una entrevista para el medio El Tiempo la alcaldesa reveló que su esposa Angélica Lozano logró quedar en gestación gracias a un tratamiento de fertilidad, sin embargo, su bebé falleció cuando tan solo tenía 11 semanas en el vientre.

Claudia López reveló en la entrevista para el medio ya citado, que su sueño más anhelado, es ser madre junto a su pareja, con quien contrajo matrimonio tras 7 años de noviazgo.

La historia del bebé de Claudia López y Angelica Lozano

Según reveló López, durante meses su pareja se estuvo sometiendo a un tratamiento que finalmente dio fruto en diciembre del 2020, en medio de la crisis por el Covid-19.

Cuenta la mandataria que tras recibir la anhelada noticia de su bebé, ambas tomaron la decisión de tomar unos días de descanso para disfrutar de la situación, sin embargo, se desató la polémica en todo el país por sus vacaciones y tuvieron que regresar a la rutina en cuestión de días.

En la entrevista narró que el pasado 25 de enero, cuando Lozano ya gozaba de 11 semanas de gestación y justo el día que la alcaldesa tenía una audiencia de revocatoria en el Consejo Nacional Electoral, Angelica se sintió mal y decidió ir sola a la clínica. Ese mismo día confirmaron que su bebé había perdido la vida.

“Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente va a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro”, expresó López al medio.

Claudia dice que espera ser mamá algún día y que aún no se reponen del difícil momento que pasaron como familia, por lo que esperan volverlo a intentar más adelante.

