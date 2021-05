La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre la decisión del presidente Iván Duque sobre la presencia de militares para acompañar a la Policía durante las manifestaciones.

López escribió a través de su cuenta de Twitter que Bogotá no requiere militarización y tampoco la ha requerido. «Pese a las dificultades del día, nuestra Policía de Bogotá tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización».

Además, la mandataria resaltó que la movilización que tuvo lugar el pasado sábado 1 de mayo, fue en su mayoría pacífica.

Así se pronunció Claudia López

La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra @policiabogota tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización. pic.twitter.com/wqd1zL6prj — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 2, 2021

