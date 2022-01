“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda»: Claudia López tras críticas por pico y placa en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue centro de polémica tras responder a las personas que se quejan por el pago de impuestos, debido a la ampliación del pico y placa , pues aseguraron que deben pagar la misma tasa por usar menos su vehículo.

Y es que el nuevo decreto, el cual estipula que se prohíba la circulación de carros, de acuerdo con la placa, entre las 6 am y las 9 pm con algunas exensiones, generó todo tipo de malestar entre los bogotanos, por lo que la alcaldesa se pronunció al respecto.

“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”, les dijo a aquellos que reprochan la medida.

Además, la alcaldesa de Bogotá manifestó que “si seguimos usando un vehículo una persona no hay vía que alcance, no hay ciudad que alcance, no hay planeta que alcance”.

“No compre un carro adicional, no compre moto, comparta su carro o pague por salir”, sugirió.

Según Claudia López, “es una medida para que no nos quedemos sin ciudad y sin planeta. La contaminación del aire es real, mata a 2 mil personas al año, las matamos por quemar gasolina y diésel”.

Y agregó que “solo el 20% de los bogotanos tenemos carro, somos una minoría privilegiada que usa el 85% del espacio de movilidad. Si hay algo inequitativo en Bogotá es el uso de espacio público de movilidad”.

“No hay derecho, no es lógico, que el 20% de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100% de los bogotanos, eso no lo paga ningún impuesto”, recalcó Claudia López.

Otra de las alternativas dadas por la alcaldesa, es que las empresas modifiquen los horarios de ingreso y salida de los trabajadores. Además, instó a los bogotanos a que hagan uso del transporte público, pues según indicó “lo que nos cuida del COVID no es usar carro, lo que nos cuida del COVID es vacunarnos”.

¡Hoy empieza la era de la movilidad compartida! Invito a los ciudadanos a organizarse con su familia, vecinos y compañeros de trabajo o estudio para compartir su carro. Un vehículo con 3 o más personas no tiene pico y placa. Esa será la clave de la movilidad en nuestra ciudad! pic.twitter.com/bIebhraJWt — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 11, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí