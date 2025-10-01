Resumen: Claudia Bahamón fue vista durante la final de Miss Universe Colombia mostrando gestos de cariño hacia Andrés Godoy, abogado y hermano de la actriz Estefanía Godoy. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, las imágenes y la cercanía entre ambos han generado especulaciones sobre un posible nuevo romance para la presentadora, quien tras su separación de Simón Brand parece vivir un momento de felicidad personal.

¿Claudia Bahamón vuelve a abrir su corazón? El hermano de una reconocida actriz sería su nuevo amor

La vida personal de Claudia Bahamón, una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional, vuelve a despertar curiosidad entre sus seguidores. En los últimos días comenzaron a circular imágenes en las que aparece muy cercana a un hombre con quien, al parecer, estaría iniciando un nuevo capítulo en su vida sentimental.

El episodio que desató los rumores ocurrió durante la grabación de la final de Miss Universe Colombia. Bahamón fue vista llegando al evento en compañía de un hombre, a quien recibió con un abrazo y un beso. Las muestras de afecto no pasaron inadvertidas y rápidamente llamaron la atención de los presentes.

De acuerdo con información revelada por el programa La Corona TV, el misterioso acompañante sería Andrés Godoy, abogado de profesión y hermano de la actriz Estefanía Godoy, recordada por sus participaciones en la televisión nacional y esposa del actor Variel Sánchez.

Durante la final del certamen de belleza, los gestos entre ambos parecieron confirmar lo que hasta entonces eran solo rumores: caminaron tomados de la mano y compartieron muestras de cariño en público. Estos detalles reforzaron la versión de que Claudia y Andrés estarían construyendo una relación cercana y estable.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, allegados aseguran que se les ha visto juntos en diferentes espacios y que la presentadora atraviesa un momento de plenitud personal.

Claudia Bahamón estuvo casada por más de 15 años con el director de cine y publicidad Simón Brand, con quien tuvo dos hijos. Tras su separación, ambos decidieron rehacer sus vidas: Brand inició una relación con Jimena Rugeles, mientras que la presentadora optó por mantener reserva sobre su vida sentimental.

Si bien Bahamón no ha confirmado públicamente este nuevo romance, lo cierto es que la felicidad que transmite en sus apariciones públicas ha sido evidente para quienes siguen de cerca su trayectoria.

En medio del éxito que vive con la décima temporada de MasterChef Celebrity, la huilense también parece disfrutar de un renacer en el plano personal. Y aunque aún no exista una confirmación oficial, las imágenes hablan por sí solas y dejan entrever que la reconocida presentadora estaría lista para abrir nuevamente su corazón.