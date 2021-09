«Me jaló de la cartera sin parar»: Claudia Bahamón fue víctima de atraco en Bogotá

La presentadora de Masterchef Claudia Bahamón reveló a través de su cuenta de Instagram que hace un par de días fue víctima de los ladrones en el norte de Bogotá.

Según ella, estaba esperando a que el semáforo se pusiera en rojo cerca de la calle 85 con carrera 11 para poder cruzar la calle cuando el sujeto pasó muy cerca de ella y la jaló del bolso que ella tenía colgado.

Claudia Bahamón reveló fue víctima de los ladrones en Bogotá

“Yo iba caminando por la calle, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar. El tipo de la moto no entendió que no podía zafarla de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11”, contó Claudia Bahamón.

“Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó”, añadió.

Claudia confesó que salió corriendo, «cuando ya entendí que no sabía a donde iba y lloraba, me senté en el andén. Una señora brasilera me dio agua, me entró a su local, allí me ayudaron, me acompañaron, me prestaron un celular y estuve un buen rato por miedo a salir y que me hicieran algo”, confesó la presentadora.

Por medio de sus redes sociales, aseguró que se encuentra muy bien de salud y solo le quedaron morados por el golpe.