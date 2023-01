“Los animales no son trofeos”: Claudia Bahamón se enfureció por vestido de Kylie Jenner

in

La moda a veces parece que cruzará todas las barreras, y por eso entenderla muchas veces cuesta. Por esta misma línea, cada vez aparecen en las grandes pasarelas cosas rarísimas que son modeladas por reconocidos personajes de la farándula mundial, que terminan haciendo que lo que usan parezca normal y muchos enloquezcan creyendo que es lo mejor.

Sobre estas modas… Kylie Jenner usó hace poco un vestido con la cabeza de un león (falso) pegada al vestido, para presentar la nueva colección Haute Couture Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde sin lugar a dudas, llamó la atención y se convirtió en la empresaria con el vestido más impactante.

Sin embargo, no todos aplaudieron ni se asombraron con su atuendo, de hecho, la presentadora Claudia Bahamón se mostró bastante molesta y no pudo ocultar lo que pensaba sobre este tema, donde ella considera que le están faltando el respeto a los animales.

“A nivel de moda me parece terrible pero pero aún el mensaje (sea o no de verdad) los animales no son trofeos. Los animales se respetan.” Escribió la presentadora

