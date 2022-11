Estos son los clasificados a octavos de la Champions League previo a la última fecha

En la Champions League, doce equipos ya aseguraron su participación en los octavos de final, de cara al desarrollo de la última fecha de la fase de grupos, que se jugará entre este martes primero y el miércoles 2 de noviembre.

Grupo A: Nápoles (ITA), Liverpool (ENG)

Grupo B: Brujas (BEL), Oporto (POR)

Grupo C: Báyern de Múnich (GER), Inter de Milán (ITA)

Grupo E: Chelsea (ENG)

Grupo F: Real Madrid (ESP)

Grupo G: Manchester City (ENG), Borussia Dortmund (GER)

Grupo H: París SG (FRA), Benfica (POR)

Cabe mencionar que los dos primeros clubes de cada uno de los ocho grupos se clasifican a octavos de final, en febrero de 2023, que marcan el comienzo de la fase de eliminación directa.

Le puede interesar

Los primeros de la zona tendrán la ventaja de ser locales en el compromiso de vuelta. Los terceros clasificados avanzarán por su parte a dieciseisavos de final de Europa League.

Partidos que definirán los últimos clasificados

Grupo D

Marsella Vs. Tottenham

Sporting Lisboa Vs. Frankfurt



Grupo E

Milan Vs. Salzburgo



Grupo F

Shakhtar Vs. Leipzig