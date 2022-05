Este jueves, 19 de mayo, Stefano Oldani se impuso en la etapa 12 del Giro de Italia 2022, que se llevó a cabo entre Parma y Génova, sobre 204 kilómetros y en donde hubo tres premios de montaña, todos de tercera categoría, en la que el corredor de España, Juan Pedro López, mantuvo el liderato.

Durante el día, el mejor colombiano fue Santiago Buitrago, el cual en gran parte de la competencia estuvo en la fuga y después del ataque de Oldani quedó en un segundo grupo y consiguió llegar quinto a la meta.

Al final de la etapa, Buitrago manifestó: “El objetivo era pelear por la etapa, pero este es el ciclismo. Lo intenté y quedo contento por eso”.

Cabe mencionar que este viernes, 20 de mayo, se disputará la etapa 13 entre Sanremo y Cuneo en un recorrido de 150 kilómetros, esta es la segunda fecha más corta del Giro.

Clasificaciones

Etapa 12

1. Stefano Oldani 4 h 26 min 47 s

2. Lorenzo Rota m.t.

3. Gijs Leemreize m.t.

4. Bauke Mollema a 57 s

5. Santiago Buitrago m.t.

24. Jacobo Mosca a 9 min 08 s

28. Juan Pedro López m.t.

32. Romain Bardet m.t.

36. Richard Carapaz m.t.

47. Joao Almeida m.t.

81. Mikel Landa m.t.

86. Iván Sosa m.t.

102. Diego Camargo m.t.

105. Harold Tejada m.t.

General

1. Juan Pedro López 51 h 09 min 07 s

2. Richard Carapaz a 12 s

3. Joao Almeida m.t.

4. Romain Bardet a 14 s

5. Jai Hindley a 20 s

6. Guillaume Martin a 28 s

7. Mikel Landa a 29 s

8. Domenico Pozzovivo a 54 s

9. Emanuel Buchmann a 1 min 09 s

10. Pello Bilbao a 1 min 22 s

20. Iván Sosa a 7 min 18 s

24. Santiago Buitrago a 9 min 30 s

28. Simon Yates a 11 min 34 s

62. Harold Tejada a 52 min 21 s

84. Diego Camargo a 1 h 21 min 01 s

127. Fernando Gaviria a 2 h 10 min 38 s

