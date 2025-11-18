¡Dura baja para el clásico! Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Wilmar Roldán, considerado el mejor árbitro del país, se perdería los cuadrangulares de la Liga BetPlay por lesión, lo que incluso representa una baja para el clásico paisa.

Como se recordará, el juez es normalmente tenido en cuenta para los clásicos paisas entre el DIM y Atlético Nacional.

La Liga BetPlay en su fase de cuadrangulares semifinales podría enfrentar una sensible baja en el cuerpo arbitral.

El reconocido árbitro antioqueño, Wilmar Roldán, estaría ausente de las designaciones debido a una lesión en la rodilla.

La ausencia de Roldán, considerado uno de los mejores árbitros del país, en la lista de jueces para los cuadrangulares generó inmediatamente la alarma y la duda sobre su estado.

Según lo revelado por el periodista Eduardo Luis en el programa Más Fútbol de La FM, y también narrador de Win Sports, la lesión se produjo durante el último partido que dirigió el central: el encuentro entre Cúcuta y Jaguares.

El narrador indicó que Roldán sufrió la lesión en la rodilla tras un choque accidental con un futbolista durante dicho compromiso.

La gravedad de la afectación es tal que, al parecer, lo mantendría fuera de toda la fase de cuadrangulares.

Incluso, existe el riesgo de que el juez se pierda la eventual final de la Liga si su recuperación no es satisfactoria.

