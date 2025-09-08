Una vez más, la capital antioqueña demostró que se puede vivir la fiesta del fútbol en paz. Con un ambiente lleno de emoción y respeto, más de 36.500 aficionados se dieron cita en el Estadio Atanasio Girardot para disfrutar del clásico paisa entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El partido se desarrolló con total normalidad, gracias a la pasión de los hinchas y al trabajo de un dispositivo de seguridad de 600 uniformados de la Policía.

El encuentro deportivo fue una muestra de que en Medellín, el fútbol se puede vivir con alegría y sin violencia. El éxito de esta jornada refuerza el compromiso de la ciudad con la convivencia y el deporte, enviando un mensaje claro a todo el país.

Como antesala a este emocionante partido, la comuna 9, en Buenos Aires, celebró el Miniclásico. La cancha Alejandro Echavarría se convirtió en el escenario de un encuentro sub-13 entre las divisiones menores de ambos equipos.

¡Ganó la ciudad! El clásico paisa se vivió con pasión y respeto en Medellín

Más de 500 personas asistieron a este evento, que además contó con el toque musical de La Murga del Indigente y La Banda de Los del Sur.

La jornada previa al partido también incluyó una charla formativa para las familias sobre el papel fundamental de los padres en el fútbol formativo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Estas actividades no solo avivaron la pasión por el deporte, sino que también promovieron un mensaje de unión, formación y cultura ciudadana, demostrando que el fútbol es una herramienta para el crecimiento social.

Con este, ya son tres los clásicos que se disputan este año bajo la misma atmósfera de paz y respeto. Estos resultados consolidan a Medellín como un referente en la construcción de una verdadera cultura del fútbol.

La ciudad avanza unida, con sus barras, familias, instituciones y autoridades trabajando juntas para hacer de este deporte una experiencia segura, apasionante y ejemplar.

Más noticias de Medellín