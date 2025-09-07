¡Atención! Clásico paisa entre el DIM y Atlético Nacional se retrasa media hora

El DIM, local para el clásico paisa de esta noche, anunció que el clásico paisa se retrasa 30.
El compromiso, si las condiciones de lluvia mejoran, se jugará a partir de las 6:50 de la noche.
La medida fue tomada a partir de la inundación de la cancha del estadio Atanasio Girardot, debido a las intensas lluvias de esta tarde.
Más noticias de la Liga BetPlay
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.