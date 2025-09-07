Minuto30
  • ¡Atención! Clásico paisa entre el DIM y Atlético Nacional se retrasa media hora

    El clásico paisa entre el DIM y Atlético Nacional tendrá un retraso de 30 minutos por la inundación de la cancha del Atanasio Girardot. Foto: Tomada de X @wbeimarlodice / Créditos al autor
    • El DIM, local para el clásico paisa de esta noche, anunció que el clásico paisa se retrasa 30.

    El compromiso, si las condiciones de lluvia mejoran, se jugará a partir de las 6:50 de la noche.

    La medida fue tomada a partir de la inundación de la cancha del estadio Atanasio Girardot, debido a las intensas lluvias de esta tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

