¡Clásico Colombiano! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al América en el Atanasio

Resumen: Atlético Nacional vs América de Cali: Repetto define el once titular para el clásico colombiano David Ospina llegó a Medellín pero no será titular. El verde paisa recibe al América de Cali en el Atanasio Girardot con la ilusión de reencontrarse con su hinchada.