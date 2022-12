[FOTOS] ¿Clara Chía se operó el rostro?, Seguidores dicen: «Quiere parecerse a Shakira»

Clara Chía se convirtió en una de las mujeres más llamativas para los paparazzis, luego de que se conoció su romance con Piqué, exesposo de Shakira.

Sobre ella, hace unas horas se publicaron en redes sociales, algunas fotografías que destaparon una teoría, donde se apunta según rumores, que la joven española se habría sometido a un cambio certero en su rostro, pero que este, realizado, para parecerse a Shakira,

Esta versión salió a flote luego de que Clara y Gerard Piqué fueron vistos a la salida de un hotel en Praga, República Checa, donde la nueva pareja se encuentra pasando sus vacaciones.

Tras las fotos de los paparazzis, difundidas en redes, seguidores de Piqué y de la pareja han afirmado que se destaca que Clara tiene un cambio en su rostro, al parecer serían varias cirugías, aunque a vista, resalta una diferencia grande en su nariz.

Gerard Pique and new girlfriend Clara Chia Marti enjoy weekend break in Prague with his brother after Shakira split

Pique was spotted leaving the plush Marriott Hotel in the Czech capital pic.twitter.com/AUdVwSKHlv

— Lilian Chan (@bestgug) December 16, 2022