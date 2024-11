La novela Piqué tiene ahora Clara Chía con posible demanda de Paparazzi que reveló infidelidad por una retención indebida.

La historia del Paparazzi Jordi Martín y una demanda a Chía se daría por un suceso en un cubrimiento. «Estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero». Dijo el colaborador del «El Gordo y la Flaca» ante una retención que sufrió.

En lo que fue una visita a Kosmos, empresa de entretenimiento fundada por Piqué, Martín acudió para un cubrimiento que buscaba un testimonio con «el Presidente» y conocer sus impresiones del viaje que hizo a Miami. Ya que se conoció que se encuentran extendiendo operaciones de la misma al país de los manitos. «Cuando Martín salió a renovar el ticket de la zona azul se encontró con tres dotaciones (grupo de seguridad) de Mossos d’Esquadra que le interceptaron», revelaron colegas que presenciaron el hecho.

Creen que la razón es que un empleado de Clara Chía lo reconoció y subió a contarle a ella que estaba en la cafetería del sitio. Por lo que se supone, vino una «orden misteriosa». «Eran seis y luego ocho policías. Parecían que habían detenido un terrorista. Demasiado alboroto por nada en realidad». Luego de increparlos y detenerlo casi por una hora. «Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. [Yo] acababa de llegar a la cafetería» dijo Jordi Martín que no creía lo que pasaba. «Entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido aquello tenía que acabarse ya porque si no, me estaban reteniendo irregularmente». Increpó con la fortuna de salir de ahí pero molesto. Por lo que su demanda sería por dañarle su agenda de trabajo. Actualmente cubre el juicio de Dani Alves para «El Gordo y la Flaca» de Univisión.

Clara Chía y Piqué no quieren a Martín

Recordemos que el año anterior la pareja española, puso a Martín una querella de alejamiento contra el Paparazzi. La cual perdieron afortunadamente el pasado 10 de septiembre, «Hoy finaliza la orden de alejamiento». Por esto Chía lo hizo de nuevo el 2 de febrero, enviando otra demanda al fotógrafo que el 3 de febrero de 2024; otro juez desestimó y los debe tener bravos. De ahí que Jordí al haber asistido a la corte perdió valiosos días de trabajo por lo que ha pensando en hacerles lo mismo. Es claro hay una guerra de Chía y Piqué contra él. Argumentando que sus fotos no les gustan para nada.

