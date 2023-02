Clan del Golfo amenazó de muerte a más de 20 docentes de Santander

in

Por pensar diferente, fueron amenazados de muerte por el Clan del Golfo, 20 docentes del departamento de Santander.

Así lo explicó Mauricio Martínez, integrante del Sindicato de Educadores -SES-, quien dijo que no es la primera vez, ya que desde hace tres meses se vienen conociendo las intimidaciones, la última de ellas, contra la docente Linda Oneida.

“Estamos muy preocupados porque vemos que se repite el hilo conductor de la resolución de las diferencias en la apreciación del modelo de desarrollo, a partir del uso de la violencia, o sea, este no es un hecho aislado, es más, a la misma compañera Oneida la revictimizan pues ella, proveniente de la tierra de San Vicente de Chucurí, tuvo que ser desplazada a donde se encuentra hoy en día laborando, pero al parecer nos va a tocar sacarla nuevamente de ese lugar”, explicó Martínez.

El sindicalista señaló que las amenazas vienen de grupos armados e incluso por parte de miembros del Ejército Nacional: “Estos hechos ya vienen con la necesidad de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronuncie, pero no en la misma línea que se ha pronunciado frente a mis amenazas que son varias y que simplemente dicen que no hay nexo causal, y dicen eso porque argumentan que las amenazas no son por realizar actividades docentes, pero, perdón, los docentes somos líderes naturales en los territorios y los docentes tenemos opinión frente a lo que es el futuro de nuestras comunidades”, añadió.

Por las amenazas, varios docentes han sido desplazados de municipios como Landázuri, del bajo Rionegro o de Puerto Wilches, luego de que expresaran su desacuerdo con actividades como la explotación de carbón, el fracking, o contra la explotación de Santurbán.

Para más noticias de Colombia.