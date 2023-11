¡Símbolo nacional en peligro!: ciudadanos de Salento estarían envenenando las palmas de cera

in

En el municipio de Salento, Quindío; ciudadanos estarían envenenando las palmas de cera para su extinción.

El hecho fue evidenciado por el biólogo y contratista del área ambiental de la alcaldía, Johan Carvajal Hanrryr.

El biólogo denunció que dueños de predios estarían envenenando las palmas de cera, al considerarlas como un estorbo o percibirlas como un peligro ante una caída en sus casas.

Sin embargo el responsable no ha podido ser detectado.

“Quien lo está haciendo sabe de la biología de la palma, sabe como matarla y no deja rastro, no quedan evidencias y por ende no se puede hacer una judicialización», expresó el experto a la FM.

Por su parte, el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés; indicó que la entidad hará un seguimiento con un equipo forestal y ambiental.

Además, mencionó que hay otras maneras para tratar con la palma, si a la persona le representa algún riesgo.

Por lo que hizo el llamado a la comunidad, para que acudan a las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

LA LUCHA POR LA CONSERVACIÓN DE LA PALMA DE CERA

La palma de cera es el árbol nacional de Colombia desde 1985.

Se distingue por su particular forma, y porque está planta vive hasta 200 años y puede alcanzar más de 60 metros de altura.

Estás plantas tienen gran presencia en el Quindío, y otros lugares como Cundinamarca.

En Colombia, hay siete especies de palma en peligro de extinción; por lo que se han creado diferentes campañas alrededor del territorio de concientización y conservación.

