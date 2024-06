Vuelve y juega los saqueos por parte de los ciudadanos del corregimiento Tasajera, en el municipio Pueblo Viejo, Magdalena. En videos compartidos en redes sociales se registró el masivo robo a un camión cargado de guitarras.

El pasado 30 de mayo, un camión se encontraba transitando por la ruta Santa Marta-Barranquilla, cuando colisionó contra la parte trasera de un bus público.

Fue en ese momento, que los ciudadanos de Tasajera comenzaron a saquear el camión cargado de guitarras.

El conductor, visiblemente afectado por el robo masivo, grabó un video en donde indicó que:

“Hay una Berlina varada allá atrás, entonces voy suave, llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin un peso, enculebrao con los bancos, me dejaron sin nada y con los brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron».

Cabe recordar que esta situación no es nueva. A principios del presente año, un camión que transportaba pollos congelados se volcó, posteriormente fue saqueado.

