«Más de media vida entrando con mi cámara y hoy me dicen que no», ciudadano denunció que no lo dejaron entrar al Jardín Botánico

Durante este fin de semana, el Jardín Botánico de Medellín, recibió a decenas de personas que quisieron disfrutar de este espacio recreativo, no obstante un ciudadano denunció que a él le negaron el ingreso.

En su cuenta en Twitter escribió, «más de media vida entrando con mi cámara al Jardín Botánico de Medellín y hoy me dicen que no puedo tomar fotos. Pierdo un lugar de Medellín. Pesar total».

De inmediato la denuncia sorprendió a cibernautas que no dudaron en opinar, entre las respuestas a la publicación estuvo la del mismo Jardín Botánico.

La respuesta del Jardín molestó aún más al ciudadano

El Museo explicó, «lamentamos que hayas tenido una mala experiencia al ingreso de nuestro jardín. Sin embargo, revisamos tu caso y la razón por la que no te dejaron entrar es porque no tienes el esquema de vacunación completo, pues de acuerdo al decreto 1615 de 2021 para ingresar a las entidades museales se debe presentar esquema completo de vacunación para mayores de 12 años, este certificado de no se pedirá para menores de 12 años. Por esta razón de cumplimiento de ley, y no otra, es que el Jardín Botánico hace esta exigencia. Saludos cordiales».

Dicha respuesta generó más molestias pues con fotografía incluida, el ciudadano aseguró que si tenía el esquema completo de vacunación.

El @jbotanicomed mintió en esos trinos. Presenté mi carnet que registra el esquema completo (dos dosis) y dosis de refuerzo. https://t.co/tjaSDciX8C — Luis Alfonso Yepes B. (@luisyepesb) February 7, 2022

Hola, Luis. Lamentamos que hayas tenido una mala experiencia al ingreso de nuestro jardín. Sin embargo, revisamos tu caso y la razón por la que no te dejaron entrar es porque no tienes el esquema de vacunación completo, pues de acuerdo al decreto 1615 de 2021 para ingresar (1/2) — Jardín Botánico Med (@jbotanicomed) February 6, 2022

A nuestro Jardín Botánico son bienvenidos todos, incluyendo fotógrafos y fotógrafas. Recuerden presentar su esquema de vacunación completo para dar cumplimiento al decreto 1615 de 2021 que nos rige como entidad museal. ¡Feliz domingo! 🍀🌿 — Jardín Botánico Med (@jbotanicomed) February 6, 2022

