Ciudadano denunció que le lanzaron una piedra cuando iba en su carro por la Av. Regional en Medellín

in

Un hombre denunció que mientras transcurría por la Av. Regional en Medellín, le lanzaron una piedra grande a su vehículo.

El hecho, según el ciudadano, se registró sobre la calzada derecha en el sentido sur – norte, contó que eran alrededor de las tres de la tarde del pasado domingo 1 de mayo, cuando una persona le lanzó una enorme piedra a su carro desde el puente de la calle Colombia sector Suramericana.

El ciudadano le relató a Minuto30 que lo que más le preocupó es que durante el hecho se puso en riesgo la integridad de su hijo de tan solo 10 años de edad, a quien casi golpean con la piedra.

«Un momento después apareció una patrulla policial, les conté lo sucedido y me dijeron que esto es muy recurrente en el sector. De verdad no sé qué busca este desadaptado al cometer esta locura; mi hijo quedó en shock, muy nervioso, no quiere volver a salir a la calle. Que tristeza e impotencia siento», narró el ciudadano.

Le podría interesar:

Taxista falleció dentro de su vehículo al frente de La Minorista https://t.co/iyLr4c4pyQ — Minuto30.com (@minuto30com) May 2, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.