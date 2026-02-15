Ciudad Bolívar, tierra de arrieros y fantasías turísticas

Ciudad Bolívar es más que un municipio del suroeste antioqueño: es memoria viva, es camino de herradura, es orgullo campesino. Conocida como la tierra de los arrieros, esta población guarda en sus montañas y corregimientos un tesoro natural y cultural que se abre al visitante como un libro lleno de historias, paisajes y tradiciones.

Sus corregimientos son escenario de abundantes recursos hídricos, quebradas cristalinas y nacimientos de agua que dan vida a la región. Los senderos ecológicos, rodeados de una gran variedad de especies animales y vegetales, invitan al disfrute del senderismo y las caminadas, al encuentro con la naturaleza y al silencio que sana. Aquí, el verde no es un color: es una forma de vida.

El ambiente rural se siente en cada amanecer, en el canto del gallo, en el olor a café recién colado y en la hospitalidad de su gente. Ciudad Bolívar invita a regresar, a quedarse, a entender por qué es considerada la cuna de los arrieros, de donde nació el legendario caballo Don Danilo, ejemplar padre del paso fino en Colombia, símbolo de fuerza, elegancia y herencia.

La cultura arriera se dignifica año tras año con las tradicionales Fiestas del Arriero, celebradas cada noviembre. En ellas, el municipio rinde homenaje a sus raíces con música, desfiles y el emblemático concurso de la vaquía del arriero, una muestra viva del oficio que abrió caminos y construyó región.

Hoy, esta crónica es un homenaje sincero a los hombres y mujeres del campo, a quienes día a día cultivan la tierra con esfuerzo y esperanza, dejando progreso, identidad y futuro para su territorio. Ciudad Bolívar no solo se visita: se siente, se respeta y se honra. Es un destino que habla de trabajo, naturaleza y tradición, y que seguirá siendo orgullo arriero por generaciones.