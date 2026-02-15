Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ciudad Bolívar, tierra de arrieros y fantasías turísticas

    Por: Roberto Antonio Caro Serna

    Ciudad Bolívar, tierra de arrieros y fantasías turísticas

    Resumen: Sus corregimientos son escenario de abundantes recursos hídricos, quebradas cristalinas y nacimientos de agua que dan vida a la región

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Ciudad Bolívar es más que un municipio del suroeste antioqueño: es memoria viva, es camino de herradura, es orgullo campesino. Conocida como la tierra de los arrieros, esta población guarda en sus montañas y corregimientos un tesoro natural y cultural que se abre al visitante como un libro lleno de historias, paisajes y tradiciones.

    Sus corregimientos son escenario de abundantes recursos hídricos, quebradas cristalinas y nacimientos de agua que dan vida a la región. Los senderos ecológicos, rodeados de una gran variedad de especies animales y vegetales, invitan al disfrute del senderismo y las caminadas, al encuentro con la naturaleza y al silencio que sana. Aquí, el verde no es un color: es una forma de vida.

    El ambiente rural se siente en cada amanecer, en el canto del gallo, en el olor a café recién colado y en la hospitalidad de su gente. Ciudad Bolívar invita a regresar, a quedarse, a entender por qué es considerada la cuna de los arrieros, de donde nació el legendario caballo Don Danilo, ejemplar padre del paso fino en Colombia, símbolo de fuerza, elegancia y herencia.

    La cultura arriera se dignifica año tras año con las tradicionales Fiestas del Arriero, celebradas cada noviembre. En ellas, el municipio rinde homenaje a sus raíces con música, desfiles y el emblemático concurso de la vaquía del arriero, una muestra viva del oficio que abrió caminos y construyó región.

    Hoy, esta crónica es un homenaje sincero a los hombres y mujeres del campo, a quienes día a día cultivan la tierra con esfuerzo y esperanza, dejando progreso, identidad y futuro para su territorio. Ciudad Bolívar no solo se visita: se siente, se respeta y se honra. Es un destino que habla de trabajo, naturaleza y tradición, y que seguirá siendo orgullo arriero por generaciones.

     

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.