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Ciudad Bolívar: menor aprehendido con una pistola en zona boscosa de Manzanillo

Un menor de edad fue aprehendido en el sector Manzanillo de Ciudad Bolívar con una pistola Walther calibre 7,65 milímetros, un proveedor y tres cartuchos.

Publicado por: Instinct

Ciudad Bolívar: menor aprehendido con una pistola en zona boscosa de Manzanillo
Ciudad Bolívar: menor aprehendido con una pistola en zona boscosa de Manzanillo

Resumen: Un menor de edad fue aprehendido en la zona boscosa de Manzanillo, en Ciudad Bolívar, con una pistola Walther calibre 7,65 milímetros, un proveedor y tres cartuchos.

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Un menor de edad fue aprehendido en flagrancia con una pistola en el sector Manzanillo, una zona boscosa del municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, informó la Policía Nacional.

El procedimiento se registró el sábado 17 de octubre de 2026. Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola marca Walther, calibre 7,65 milímetros, con un proveedor y tres cartuchos.

El adolescente fue aprehendido por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, establecido en el artículo 365 del Código Penal, y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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