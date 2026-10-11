Ciudad Bolívar: capturado tras hallar 123 dosis de presuntos estupefacientes en el Centro

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Resumen: La Policía reportó la captura de un hombre en el barrio Centro de Ciudad Bolívar, Antioquia, tras encontrar 123 dosis de sustancias que, por sus características, se asemejarían a base de cocaína y clorhidrato de cocaína

La Policía reportó la captura de un hombre en el barrio Centro de Ciudad Bolívar, Antioquia, tras encontrar 123 dosis de sustancias que, por sus características, se asemejarían a base de cocaína y clorhidrato de cocaína.

El procedimiento ocurrió el 11 de octubre de 2026, a las 9:30 de la mañana, durante actividades de patrullaje, registro y control en la calle 50. Así lo informó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Una bolsa arrojada al suelo llamó la atención de los policías

Según el comunicado oficial, los uniformados observaron a un hombre en un establecimiento abierto al público que, al advertir la presencia policial, habría arrojado una bolsa al suelo.

En su interior fueron halladas 48 dosis de una sustancia con características similares a la base de cocaína y otras 75 dosis de una sustancia semejante al clorhidrato de cocaína. El reporte no incluye resultados de pruebas de laboratorio.

Durante el procedimiento también fueron hallados 20.000 pesos en efectivo y un teléfono iPhone 8 Plus, avaluado por la Policía en 300.000 pesos.

El hombre fue capturado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los elementos y el capturado quedaron a disposición de la Fiscalía Local 51 de Salgar, Antioquia.

La acción se desarrolló en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia». La captura no implica una declaración de culpabilidad; la responsabilidad penal será determinada por las autoridades judiciales.