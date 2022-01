¿Se aguantaría una cita así solo porque es con Leo DiCaprio?

Alquilar un cine para ver las películas de Star Wars puede resultar muy entretenido para unas personas y para otras no tanto, como para la actriz Camila Morrone, actual novia de Leonardo DiCaprio.

En redes sociales comenzó a viralizarse unas supuestas declaraciones de Camila Morrone en la que habla de la peor cita de su vida, en la que Leo DiCaprio habría alquilado un cine completo para que vieran cada una de las entregas de Star Wars.

Incluso, según la publicación, Morrone narró que el actor corría de un lado a otro con un sable láser haciendo como si peleara contra el lado oscuro.

Sin embargo, la supuesta cita fue expuesta por una cuenta de Twitter satírica. Así que lo más probable es que se trate de un chiste y que nunca haya sucedido.

BREAKING: Leonardo DiCaprio’s ex-girlfriend, Camila Morrone details the “worst date of my life” with the actor.

“He rented out a whole cinema, and made me watch every single ‘STAR WARS’ movie while he ran around with his lightsaber pretending to fight bad guys.” pic.twitter.com/uE5EnZMOp5

— Le Cinéphiles (@LeCinephiles) January 14, 2022