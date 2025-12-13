En una emotiva y concurrida ceremonia celebrada en el Museo Panóptico de Ibagué, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord Colombia, otorgó el prestigioso reconocimiento al Mejor Dirigente del Año al presidente del Comité Olímpico Colombiano, COC, Ciro Solano Hurtado.

El evento contó con la presencia de las más importantes figuras deportivas de este 2025, así como de las principales autoridades departamentales, incluyendo a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al gobernador encargado del Tolima, Alexander Castro, entre otros.

Este galardón anual destaca la labor incansable de Solano Hurtado en el impulso y fortalecimiento del deporte colombiano.

Durante su gestión al frente del COC, se han registrado avances significativos en el desarrollo y apoyo de los atletas, consolidando a Colombia como una potencia deportiva regional.

La distinción resalta especialmente su contribución a la organización de eventos internacionales, el respaldo constante a las federaciones deportivas y su efectiva articulación de trabajo con el Ministerio del Deporte.

La velada no solo honró al máximo dirigente, sino que también sirvió de marco para premiar a los atletas más destacados del año.

Ciro Solano Hurtado, elegido mejor dirigente del año

En el podio masculino, los campeones mundiales Yeison López se llevó el Oro, seguido por Jacobo Mantilla (Plata) y Alexander Jiménez (Bronce).

Por su parte, las damas galardonadas fueron Natalia Linares con el Oro, Gabriela Rueda con la Plata y Valeria Arboleda con el Bronce, reconociendo así sus triunfos y excelente desempeño a lo largo de 2025.

Con esta distinción, Acord Colombia destacó la trayectoria de excelencia de Ciro Solano Hurtado, quien ha sido una pieza clave en la infraestructura deportiva nacional.

Más noticias de Deporte