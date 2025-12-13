Minuto30
    Ciro Solano Hurtado, elegido mejor dirigente del año
    Acord Colombia premia a Ciro Solano Hurtado como Mejor Dirigente del Año en Ibagué y galardona a los mejores atletas de 2025. Foto: cortesía Acord Colombia
    Resumen: En una concurrida ceremonia celebrada en el Museo Panóptico de Ibagué, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord Colombia) concedió el premio al Mejor Dirigente del Año al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano Hurtado, reconociendo su labor en el impulso, fortalecimiento y los avances significativos del deporte colombiano, incluyendo la consolidación del país como potencia regional, el apoyo a federaciones y la organización de eventos. El evento, que contó con la presencia de autoridades y figuras deportivas destacadas, también sirvió para premiar a los atletas más sobresalientes del 2025: en la categoría masculina, Yeison López (Oro), Jacobo Mantilla (Plata) y Alexander Jiménez (Bronce); y en la femenina, Natalia Linares (Oro), Gabriela Rueda (Plata) y Valeria Arboleda (Bronce).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una emotiva y concurrida ceremonia celebrada en el Museo Panóptico de Ibagué, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord Colombia, otorgó el prestigioso reconocimiento al Mejor Dirigente del Año al presidente del Comité Olímpico Colombiano, COC, Ciro Solano Hurtado.

    El evento contó con la presencia de las más importantes figuras deportivas de este 2025, así como de las principales autoridades departamentales, incluyendo a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al gobernador encargado del Tolima, Alexander Castro, entre otros.

    Este galardón anual destaca la labor incansable de Solano Hurtado en el impulso y fortalecimiento del deporte colombiano.

    Durante su gestión al frente del COC, se han registrado avances significativos en el desarrollo y apoyo de los atletas, consolidando a Colombia como una potencia deportiva regional.

    La distinción resalta especialmente su contribución a la organización de eventos internacionales, el respaldo constante a las federaciones deportivas y su efectiva articulación de trabajo con el Ministerio del Deporte.

    La velada no solo honró al máximo dirigente, sino que también sirvió de marco para premiar a los atletas más destacados del año.

    En el podio masculino, los campeones mundiales Yeison López se llevó el Oro, seguido por Jacobo Mantilla (Plata) y Alexander Jiménez (Bronce).

    Por su parte, las damas galardonadas fueron Natalia Linares con el Oro, Gabriela Rueda con la Plata y Valeria Arboleda con el Bronce, reconociendo así sus triunfos y excelente desempeño a lo largo de 2025.

    Con esta distinción, Acord Colombia destacó la trayectoria de excelencia de Ciro Solano Hurtado, quien ha sido una pieza clave en la infraestructura deportiva nacional.

