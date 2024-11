La hermana de Jeferson Cossio, estalló contra quienes se despachan en sus redes «acusándola de mala mamá y lo que le espera a su hijo». Para Cintia Cossio «son los mismos seguidores que la alaban» en Only Fans.

La reconocida influencer «se hizo famosa por las pilatunas que le hacía su hermano» y al mismo tiempo por sus sensuales fotos en redes sociales. Recientemente separada de Jhoan López, el papá de Thiago su hijo, ella se volvió una celebridad en OnlyFans. Donde al mostrar su cuerpo y capitalizar su belleza le llueven piropos. Lo que no concibe es los comentarios sobre si es buena mamá o no. Ya que «la critican por el ejemplo que le está dando a su hijo y le dicen que pobre por que ella está en la plataforma para adultos». Sin pelos en la lengua Cintia Cossio, se tomó el tiempo para responderles a esos haters que están pendientes de su vida y felices con sus likes en fotos sensuales o son seguidores en OnlyFans.

Actualmente ella posee 7 millones de seguidores en instagram que es una gran cifra en Colombia.

Mensaje de Cintia y crítica

“La gente es muy doble moralista. Hablemos de Thiago, yo casi no comparto cosas aquí con él. Eso no significa que yo no comparta con él, pero digamos que poco o nada, es muy poquito lo que me interesa compartir mis vivencias con mi hijo en redes sociales. Cuando comparto algo de la personalidad de Thiago, me felicitan. Pero, cuando yo comparto algo de mi Only, e veces son como: ay, pobrecito ese niño, que cuando crezca, que cuando no sé qué… Pero cuando muestro los valores que él ha ido teniendo con la crianza que esta nena de Onlyfans le ha estado dando, ahí si no dicen nada” puntualizó la influencer de la familia Cossio.

